Mamdani? Catastrofe per la sinistra: clamoroso, se pure Alan Friedman...

"Preparatevi per sei mesi di spettacolo mediatico in cui questo Mamdani viene festeggiato come un mini-Obama scoperto da Cnn. E poi aspettatevi 4-5 anni di errori, pasticci, perdita e casini perché non sa governare". Alan Friedman è un fiume in piena.

Tra le promesse del nuovo primo cittadino newyorkese da finanziare con l'aumento delle tasse ai ricchi ci sono case per tutti, servizi gratuiti, supermercati sotto il controllo comunale. Friedman, però, è sicuro che Mamdani "Sarà un pasticcio", ha un'idea "impresentabile e non rappresenta l'America che è un Paese spaccato, 50-50 fra chi odia Trump e chi non lo odia. Mamdani è un populista che farà casino e sarà usato da Trump, sarà un boomerang per i democratici. Trump riuscirà a dipingere tutto il Partito Democratico come un covo di pazzi come Mamdani. New York non è l'America, ma un'isola di sinistra radicale". Subito dopo, il giornalista americano ha spiegato ai telespettatori di La7 di aver "rivelato a un amico newyorkese che non" avrebbe "votato Mamdani".