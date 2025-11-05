Mamdani? Catastrofe per la sinistra: clamoroso, se pure Alan Friedman...

"Preparatevi per sei mesi di spettacolo mediatico in cui questo Mamdani viene festeggiato come un mini-Obama scoperto da Cnn. E poi aspettatevi 4-5 anni di errori, pasticci, perdita e casini perché non sa governare". Alan Friedman è un fiume in piena.
Ospite a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da Davd Parenzo, il giornalista - noto per le sue simpatie dem - ha demolito il nuovo sindaco comunista della Grande Mela. E così si è anche dissociato dal coro unanime a sinistra che gioisce per la "splendida vittoria di Zohran Mamdani a New York!". Basti pensare, per esempio, Elly Schlein o Ilaria Salis.
Zohran Mamdani vince a New York? Delirio a sinistra: "È il nostro programma"La vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco di New York City e' un terremoto politico che corona una sorpren...
Tra le promesse del nuovo primo cittadino newyorkese da finanziare con l'aumento delle tasse ai ricchi ci sono case per tutti, servizi gratuiti, supermercati sotto il controllo comunale. Friedman, però, è sicuro che Mamdani "Sarà un pasticcio", ha un'idea "impresentabile e non rappresenta l'America che è un Paese spaccato, 50-50 fra chi odia Trump e chi non lo odia. Mamdani è un populista che farà casino e sarà usato da Trump, sarà un boomerang per i democratici. Trump riuscirà a dipingere tutto il Partito Democratico come un covo di pazzi come Mamdani. New York non è l'America, ma un'isola di sinistra radicale". Subito dopo, il giornalista americano ha spiegato ai telespettatori di La7 di aver "rivelato a un amico newyorkese che non" avrebbe "votato Mamdani".