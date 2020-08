Barbara D'Urso, il bikini non basta: décolleté esplosivo in primo piano

Francesco Fredella 28 agosto 2020 a

Manca poco. Pochissimo. Barbara D’Urso torna in onda a settembre con i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la d’Urso. Ultimi giorni di vacanza per la regina degli ascolti di Cologno Monzese. E prima di iniziare il countdown pubblica una foto con una scollatura da urlo. Un fisico mozzafiato: Barbarella è super sexy. In vacanza, in una località segreta, ha pubblicato Ig stories e foto mandando in tilt i fan.

Una pioggia di like per lei che conta quasi 3 milioni di follower su Instagram. Adesso, segnate queste date: dal 7 settembre al via Pomeriggio 5, che da sempre si posizione come il format campione degli ascolti pomeridiani e poi - la settimana successiva - dal 13 settembre inizieranno a che Domenica Live e Live (lo show serale di Canale 5 che inaugura la terza stagione. Un vero successo per la D’Urso e la squadra di autori capeggiati da Ivan Roncalli, giovane e brillante: ci raccontano che sia il più ricercato negli ambienti televisivi. Bello come il sole, ama lo sport e lo sanno bene i suoi follower che sui social lo seguono inondandolo di like.

