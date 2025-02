Temptation Island, scopre la fidanzata a letto con un tentatore? La sua reazione è virale

05 febbraio 2025 a

a

a

Scene da film in quel di Temptation Island. Siamo in Spagna, più nello specifico a La isla de las tentaciones. Si tratta dell'ottava stagione della versione spagnola di Temptation Island tuttora in onda su Telecinco (Mediaset Espana). Due ragazzi - Montoya e la sua fidanzata Anita- vogliono rimettere in gioco la loro relazione. Perciò hanno deciso di partecipare allo show, anche se stanno insieme da meno di un anno: solo 10 mesi. Come richiede il format, sono stati separati ed entrambi hanno convissuto rispettivamente con tentatori e tentatrici. Lei, però, si è particolarmente avvicinata a uno dei single: Manuel.

Anita non si è fatta troppi scrupoli a lasciarsi sedurre dal bel Manuel. I due si sono baciati una volta e si sono già goduti più di una notte insieme, il che ha messo Montoya alle corde, distrutto in ogni falò quando vede le immagini della sua ragazza insieme ad un altro. Ma nella puntata di lunedì 3 febbraio, è successo qualcosa che ha sconvolto i telespettatori. La conduttrice Sandra Barneda ha portato una comunicazione ai fidanzati: "Uno di voi avrà l’opportunità di avere dieci minuti per osservare ciò che sta accadendo nell’altra casa“. I fidanzati hanno deciso di concedere questo spazio a Montoya, inconsapevoli di ciò che stava per accadere.

"Mirko? Solo un ricordo. Io sul trono? No, il prossimo amore voglio vivermelo in privato!": parla Perla Vatiero

Il ragazzo ha guardato i primi 9 minuti del filmato. Poi però la sua fidanzata e Manuel si sono infilati sotto le lenzuola, lasciandosi andare a lunghissimi baci. A quel punto Montaya non ha retto: incontenibili, ha cominciato a correre all'impazzata per interrompere Anita e Manuel. Ma non finisce qui. Mentre il ragazzo stava intraprendendo la sua maratona, il filmato è proseguito svelando una vera e propria scena di sesso.