Flotilla-kamikaze, l'ala dura si allarga: arrivano altre 10 barche

Dicono no a tutti. Al governo, al presidente della Repubblica e persino alla Chiesa. Flotilla rifiuta ogni mediazione pur di arrivare a Gaza; e approfitta di nuove compagnie. Ad unirsi a Global Sudum Flottila, nei prossimi giorni, ci saranno anche la Freedom Flotilla Coalition e la Thousand Madleens to Gaza: sono circa dieci le barche che partiranno dall’Italia attorno alle 14, dai porti di Otranto e Catania.

L’appello di Mattarella? Ma figurati: «Il passaggio da Cipro non è un'opzione perché bisogna agire. La nostra spedizione è nata per far sì che si aprano i corridoi umanitari, che si applichino delle sanzioni e un embargo militare», dicono dalle navi respingendo persino le parole del Capo dello Stato.

E Michele Borgia, portavoce della Freedom Flotilla Coalition Italia è esplicito: «Fermarci a Cipro – ha detto all’Adnkronos- significherebbe annullare il senso delle nostre azioni, che sono prima di tutto politiche. Vogliamo fare pressione sui governi, affinché si prenda effettivamente posizione rispetto al genocidio in corso. Questi giochetti di spostare tonnellate di beni sono prese in giro. Il problema principale è il blocco». Politica, dunque, altro che impegno umanitario.