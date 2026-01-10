Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

L’Italia è nella morsa di un’ondata di gelo con pochi precedenti nell'ultimo secolo, un’irruzione di aria artica che ha già fatto registrare valori eccezionali e che nelle prossime ore entrerà nel vivo. Giovedì l’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, è sceso fino a -23,1 gradi, mentre a Prato la minima ha toccato -9,3, segnali di una fase invernale estrema che sta interessando gran parte del Paese.

Le temperature sono di circa 15 gradi sotto le medie stagionali e il peggio deve ancora arrivare. Nella notte tra domenica e lunedì sono attese minime diffusamente sottozero su tutto il Nord e lungo la dorsale appenninica. Sulle Alpi e nelle valli del Trentino-Alto Adige si prevedono valori fino a -18 e -20 gradi, con punte ancora più basse in Friuli, mentre la Pianura Padana oscillerà tra -3 a Torino e -6 a Forlì. In Toscana Firenze potrebbe scendere a -4, l’Umbria a -6, e sull’Appennino centrale si toccheranno -11 a Norcia, -15 ad Amatrice e -10 all’Aquila. Freddo intenso anche al Sud, con sottozero diffuso lungo la dorsale appenninica fino alla Calabria.