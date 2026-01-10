Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

L’Italia è nella morsa di un’ondata di gelo con pochi precedenti nell'ultimo secolo, un’irruzione di aria artica che ha già fatto registrare valori eccezionali e che nelle prossime ore entrerà nel vivo. Giovedì l’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, è sceso fino a -23,1 gradi, mentre a Prato la minima ha toccato -9,3, segnali di una fase invernale estrema che sta interessando gran parte del Paese.
Le temperature sono di circa 15 gradi sotto le medie stagionali e il peggio deve ancora arrivare. Nella notte tra domenica e lunedì sono attese minime diffusamente sottozero su tutto il Nord e lungo la dorsale appenninica. Sulle Alpi e nelle valli del Trentino-Alto Adige si prevedono valori fino a -18 e -20 gradi, con punte ancora più basse in Friuli, mentre la Pianura Padana oscillerà tra -3 a Torino e -6 a Forlì. In Toscana Firenze potrebbe scendere a -4, l’Umbria a -6, e sull’Appennino centrale si toccheranno -11 a Norcia, -15 ad Amatrice e -10 all’Aquila. Freddo intenso anche al Sud, con sottozero diffuso lungo la dorsale appenninica fino alla Calabria.
Meteo, la ferocia della tempesta Goretti: cosa sta per accadereLa tempesta Goretti in arrivo sul Regno Unito avrà degli effetti anche in Italia. Stando alle ultime previsioni m...
"La forte gelata di giovedì può essere classificata come rarissimo evento freddo del XXI secolo", spiega Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, ricordando il brusco contrasto con il dicembre appena trascorso, risultato uno dei più caldi mai registrati. Per oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Lazio, Calabria e Campania costiera. Il gelo, però, dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni, lasciando spazio a un peggioramento con piogge e neve in montagna. "Da venerdì ci attendiamo un forte peggioramento del tempo, con pioggia intensa a partire dalle regioni nord-occidentali e abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino, forse anche a quote non elevate".