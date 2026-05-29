Andrea Sempio e "l'incapacià di trattenersi dopo un rifiuto": la tesi della prof Giannini a Ignoto X

"La prima cosa da dire - esordisce Giannini - è che è stato identificato uno dei consulenti più bravi che abbiamo in Italia. Viene dalla medicina legale: Roberto Catanesi è una persona espertissima, componente del direttivo della Società italiana di criminologia e direttore della rivista scientifica 'Rassegna di criminologia'. Quindi la prima cosa da dire è che siamo in ottime mani".

La professoressa spiega poi in che cosa consiste una perizia psichiatrica in un caso come quello di Sempio: "I quesiti sono abbastanza classici in certi tipi di situazioni perché l’approfondimento richiesto riguarda innanzitutto la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, cioè nel momento in cui il fatto eventualmente fosse stato commesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire - prosegue Giannini - chiedersi se la persona fosse capace di intendere e comprendere le conseguenze e il disvalore sociale di quello che stava ponendo in essere, e se avrebbe avuto la possibilità di astenersi dal compiere questo atto".

E ancora: "Questo quesito lo comprendiamo. Perché, se uno segue il ragionamento del delitto commesso per un rifiuto, evidentemente si vuole capire - mettendo a disposizione del consulente tutta la documentazione disponibile - se, di fronte a un rifiuto, sarebbe stato effettivamente in grado di non procedere con un delitto".

"Poi - continua la professoressa della Sapienza - c’è il tema dell’imputabilità, che è molto connesso, perché evidentemente il quesito è: oggi questa persona è imputabile? In genere i motivi per cui non si è imputabili sono la minore età - ma chiaramente non è questo il caso - oppure l’aver agito sotto effetto di droghe, eccetera. Ma l’approfondimento è strettamente collegato al quesito precedente".

"La parte interessante riguarda invece la pericolosità sociale. Perché se seguiamo il ragionamento secondo cui, di fronte a un rifiuto, sia stato commesso un delitto, e se dovesse risultare che ancora oggi, per esempio, la persona si trova in una condizione di disregolazione emotiva e di incapacità di trattenersi di fronte agli impulsi, effettivamente avrebbe una pericolosità sociale. E quindi? Questo naturalmente determinerebbe una serie di misure che giuridicamente vanno prese per metterlo nelle condizioni di non agire ancora: quindi restrizioni".