Andrea Sempio e "l'incapacià di trattenersi dopo un rifiuto": la tesi della prof Giannini a Ignoto X

Nell'ultima puntata di Ignoto X, programma in onda tutti i giorni su La7, si parla della decisione da parte della Procura di Pavia di disporre una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio. In studio c'è la professoressa Anna Maria Giannini, direttrice del dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma.
"La prima cosa da dire - esordisce Giannini - è che è stato identificato uno dei consulenti più bravi che abbiamo in Italia. Viene dalla medicina legale: Roberto Catanesi è una persona espertissima, componente del direttivo della Società italiana di criminologia e direttore della rivista scientifica 'Rassegna di criminologia'. Quindi la prima cosa da dire è che siamo in ottime mani".
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La professoressa spiega poi in che cosa consiste una perizia psichiatrica in un caso come quello di Sempio: "I quesiti sono abbastanza classici in certi tipi di situazioni perché l’approfondimento richiesto riguarda innanzitutto la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, cioè nel momento in cui il fatto eventualmente fosse stato commesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire - prosegue Giannini - chiedersi se la persona fosse capace di intendere e comprendere le conseguenze e il disvalore sociale di quello che stava ponendo in essere, e se avrebbe avuto la possibilità di astenersi dal compiere questo atto".
E ancora: "Questo quesito lo comprendiamo. Perché, se uno segue il ragionamento del delitto commesso per un rifiuto, evidentemente si vuole capire - mettendo a disposizione del consulente tutta la documentazione disponibile - se, di fronte a un rifiuto, sarebbe stato effettivamente in grado di non procedere con un delitto".
"Poi - continua la professoressa della Sapienza - c’è il tema dell’imputabilità, che è molto connesso, perché evidentemente il quesito è: oggi questa persona è imputabile? In genere i motivi per cui non si è imputabili sono la minore età - ma chiaramente non è questo il caso - oppure l’aver agito sotto effetto di droghe, eccetera. Ma l’approfondimento è strettamente collegato al quesito precedente".
"La parte interessante riguarda invece la pericolosità sociale. Perché se seguiamo il ragionamento secondo cui, di fronte a un rifiuto, sia stato commesso un delitto, e se dovesse risultare che ancora oggi, per esempio, la persona si trova in una condizione di disregolazione emotiva e di incapacità di trattenersi di fronte agli impulsi, effettivamente avrebbe una pericolosità sociale. E quindi? Questo naturalmente determinerebbe una serie di misure che giuridicamente vanno prese per metterlo nelle condizioni di non agire ancora: quindi restrizioni".
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Infine, Giannini spiega come si muovono concretamente i consulenti: "Agiscono prendendo visione di tutta la documentazione - spiega Giannini - e chiedendo ulteriori documenti, se necessario, per giungere davvero a una conclusione che non è semplice. Perché stiamo parlando oggi della capacità di intendere e di volere rispetto a un delitto commesso moltissimo tempo fa".
E conclude: "Nella medicina legale, nella psicopatologia e nella psichiatria forense esistono metodologie molto consolidate. Quindi, chiaramente, si lavora per deduzioni, esaminando aspetti generali che emergono dalla documentazione e riguardano la vita della persona, le sue dichiarazioni e un'ulteriore serie di elementi che possono portare a una valutazione conclusiva".
La professoressa Giannini a Ignoto X, guarda qui il video su La7