Sempio, la mamma in rianimazione. Cataliotti: "Gli insulti dietro al mix di farmaci"

La famiglia Sempio "gradirebbe si mantenesse un minimo di riserbo , trattandosi di un'informazione non di interesse pubblico, dato che non attiene alle indagini in corso, ma bensì alla sfera personale e privata. Già la loro sfera privata è stata calpestata abbastanza", spiegano in una nota ancora i legali di Sempio, Angela Taccia e Cataliotti. "Sapendo che comunque il riserbo sperato non ci sarà - aggiungono - i Sempio si limitano a confermare che la signora, seppur provata e in rianimazione, è fuori pericolo".

La madre di Andrea Sempio "è in rianimazione presso l’ospedale di Vigevano" e "vi rimarrà certamente stanotte e domani. Non è in pericolo di vita". Lo riferisce l'avvocato Liborio Cataliotti , uno dei difensori del giovane indagato per l'omicidio di Chiara Poggi .a Garlasco, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007. La signora Daniela Ferrari è stata ricoverata dopo un' overdose di farmaci , non si sa se volontaria o meno.

Quindi, intervistato dal Corriere della Sera, lo stesso Cataliotti attacca: quanto accaduto "è, purtroppo, la conseguenza del clima d’odio che si è creato attorno a questa inchiesta. Ci eravamo già ripromessi di fare un appello pubblico perché si abbassino i toni. Dopo quel che è successo è ancora più urgente farlo".

La madre di Sempio "pare abbia assunto una dose eccessiva di tranquillanti. Non si capisce se sia stato un gesto volontario o accidentale", conferma ancora l'avvocato. "Per quello che so, pare che non li assumesse con regolarità".

"La signora in questi mesi è stata letteralmente travolta da un clima di odio, maldicenze e prese in giro. E non solo lei. Però non tutti hanno la stessa forza di reggere psicofisicamente ad uno stress terribile". "Quando in alcuni momenti l’avete vista aggressiva nel tono delle risposte questa non era altro che la rappresentazione di una grande fragilità - sottolinea ancora Cataliotti -. Tipica di una persona sull’orlo di una crisi di nervi. Reagiva con aggressività per cercare di arginare lo stress che la stava, e la sta tuttora, devastando".