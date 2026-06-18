Andrea Sempio, lo sfogo della madre: "Se mi ammazzassi..."

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, "è in rianimazione presso l’ospedale di Vigevano" e "vi rimarrà certamente stanotte e domani. Non è in pericolo di vita". Parlava così l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori del giovane indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, quando ha dato la notizia che la donna è stata ricoverata dopo un'overdose di farmaci. Solo lo scorso maggio, in un’intervista a Quarto Grado aleggiò l'ipotesi del suicidio.
"Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella - disse su Rete 4 - Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ti dico la verità, io ci ho pensato, se io dovessi fare una cosa del genere, cosa dicono? La mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole. E sai quanti messaggi mi sono già arrivati di gente che mi dice: ‘Ammazzati, che è meglio?’. Quando si chiuderà questa cosa, cosa succederà? Che mio figlio per alcuni sarà sicuramente il colpevole, nonostante tutto. Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva".
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Parole pronunciate a poche ore dalla chiusura della nuova indagine a carico del figlio. E ad oggi sono i legali Cataliotti e Angela Taccia a chiedere il massimo riserbo: "La famiglia conferma la notizia, ormai ampiamente diffusa, del ricovero della signora Ferrari per overdose di farmaci. Gradirebbe si mantenesse un minimo di riserbo, trattandosi di un'informazione non di interesse pubblico, dato che non attiene alle indagini in corso, ma bensì alla sfera personale e privata. Già la loro sfera privata è stata calpestata abbastanza".