Andrea Sempio, lo sfogo della madre: "Se mi ammazzassi..."

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, "è in rianimazione presso l’ospedale di Vigevano" e "vi rimarrà certamente stanotte e domani. Non è in pericolo di vita". Parlava così l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori del giovane indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, quando ha dato la notizia che la donna è stata ricoverata dopo un'overdose di farmaci. Solo lo scorso maggio, in un’intervista a Quarto Grado aleggiò l'ipotesi del suicidio.

"Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella - disse su Rete 4 - Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ti dico la verità, io ci ho pensato, se io dovessi fare una cosa del genere, cosa dicono? La mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole. E sai quanti messaggi mi sono già arrivati di gente che mi dice: ‘Ammazzati, che è meglio?’. Quando si chiuderà questa cosa, cosa succederà? Che mio figlio per alcuni sarà sicuramente il colpevole, nonostante tutto. Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva".