Sala indagato, Bernardini de Pace: "Sono molto preoccupata"

C’è chi già l’ha definita la nuova Tangentopoli; altri rimangono più cauti e aspettano di capirci qualcosa in più. Ma sta di fatto che la maxi inchiesta della procura sull’urbanistica milanese ha scosso la città nel profondo. La richiesta d’arresto per un assessore - il titolare della Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi-, l’indagine sul sindaco Beppe Sala e nomi di peso come quelli di Stefano Boeri e Manfredi Catella tirati in ballo non sono cose che si leggono tutti i giorni. La parola d’ordine in questa fase è una sola: prudenza.

La linea che prevale è quella garantista. A ribadirla, senza se e senza ma, è l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, una che Milano la conosce eccome. «Io sono garantista, in carcere si va solo dopo un processo con prove certe», ha spiegato a Libero. Il problema è che, alla luce di tanti episodi tristemente noti, la fiducia nella magistratura non può essere altissima... «Purtroppo il quadro che le ho descritto non è ciò che accade in Italia», ha infatti precisato il legale. Per questo «sono molto preoccupata per Sala, Tancredi, Catella e gli altri coinvolti in questa storia». È ovvio che «se quanto ipotizzato dalla procura fosse confermato, rappresenterebbe una vergogna ignobile per la nostra città», ha continuato Bernardini de Pace. Una macchia che rischierebbe di restare impressa sul capoluogo lombardo anche nel momento in cui il castello accusatorio dei pm risultasse inconsistente.