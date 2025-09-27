Sgarbi, "sta esagerando": guerra anche tra le sorelle

"Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco": la 26enne Alba Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio, parla da Tirana, dove risiede con la madre, a proposito della questione sollevata dalla sorella. I legali di quest'ultima hanno depositato l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura perché lui “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi” dopo il periodo di depressione che lo ha costretto a stare a lungo in ospedale.
Questa, però, è una lettura che l'altra figlia di Sgarbi rigetta completamente. Per questo, la convocazione presso il tribunale di Roma è arrivata ad Alba in maniera del tutto inaspettata. "Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile. Le sue accuse sono completamente fuori misura", ha detto al Corriere della Sera. Poi ha aggiunto di non aver parlato con la sorella: "No, non le ho telefonato e nemmeno lei ha cercato me. Neppure mi ha chiamato per sapere come stesse papà, perché io ero, e sono, la più informata. Sono stata più di sei volte a Roma per restare con lui. Ho preso un appartamento in affitto, vicino al Gemelli, per stargli vicino più possibile".
Sulla decisione del padre di sposare Sabrina Colle, invece, ha rivelato: "Ne sono contenta. Anzi, doveva sposarla prima. Sabrina è stata con lui giorno e notte in ospedale. Non l’ha mai lasciato in tutti questi mesi. Ed era proprio papà che la cercava, che la voleva al suo fianco in ogni istante. Non hanno deciso gli altri per lui". Secondo lei, la sorella Evelina avrebbe intrapreso la strada del tribunale per un motivo ben preciso: "Credo che abbia subito pressioni esterne".