Sgarbi, "sta esagerando": guerra anche tra le sorelle

"Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco": la 26enne Alba Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio, parla da Tirana, dove risiede con la madre, a proposito della questione sollevata dalla sorella. I legali di quest'ultima hanno depositato l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura perché lui “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi” dopo il periodo di depressione che lo ha costretto a stare a lungo in ospedale.

Questa, però, è una lettura che l'altra figlia di Sgarbi rigetta completamente. Per questo, la convocazione presso il tribunale di Roma è arrivata ad Alba in maniera del tutto inaspettata. "Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile. Le sue accuse sono completamente fuori misura", ha detto al Corriere della Sera. Poi ha aggiunto di non aver parlato con la sorella: "No, non le ho telefonato e nemmeno lei ha cercato me. Neppure mi ha chiamato per sapere come stesse papà, perché io ero, e sono, la più informata. Sono stata più di sei volte a Roma per restare con lui. Ho preso un appartamento in affitto, vicino al Gemelli, per stargli vicino più possibile".