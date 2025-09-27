Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro"

"Quello che dice mio padre è tutto falso. Probabilmente è mal informato e/o mal consigliato": la figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, la 25enne Evelina, lo ha dichiarato in una nota portando avanti il duro botta e risposta col padre. La discussione tra i due è nata dopo che Evelina, tramite i suoi legali, ha chiesto un tutore di sostegno per il padre, preoccupata per le sue condizioni di salute. Una richiesta, la sua, che ha provocato però la reazione offesa di Sgarbi, che invece afferma di averla sempre sostenuta e di averle fatto regali costosi tra cui una "borsa di Dior".

Evelina, poi, ha smentito la notizia secondo cui le sarebbero stati offerti 100mila euro per fare il grande Fratello: "Falso! Nessuno mi ha mai proposto nulla, al di là del fatto che avessi deciso o no di partecipare". Così come ha smentito la notizia secondo cui il padre le avrebbe comprato una borsa Dior da 2800 euro: "Falso! Mi è stata regalata dal Direttore di Dior e lui non ha pagato nulla ed è veramente triste che rinfacci un regalo, che peraltro non mi ha fatto. Ho gli screenshot per dimostrarlo".