Andrea Delogu, il ritorno in tv: "Ho perso mio fratello"

di
lunedì 10 novembre 2025
2' di lettura

"Buon pomeriggio, prima di riprendere il viaggio della Porta magica, il luogo delle vostre emozioni, sento il dovere di condividere con voi la mia storia": Andrea Delogu lo ha detto con la voce rotta all'inizio del suo programma, La Porta Rossa, su Rai 2. Per lei si tratta della prima volta in tv da quando ha perso il fratello di 18 anni, Evan, in un incidente stradale.

"Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, e altri in cui, con grande fatica e con grande amore, si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate, e ho avuto bisogno di silenzio", ha spiegato la conduttrice. Che sabato prossimo dovrebbe tornare anche in gara a Ballando con le Stelle, passando prima da uno spareggio. 

"Ho perso mio fratello Evan in un incidente. Aveva solo 18 anni, ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e di quella luce di chi è pronto ad abbracciare il mondo. È successo, e ora il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro. Ma dobbiamo riuscire a trasformarlo in amore", ha aggiunto la Delogu visibilmente provata. Poi è passata ai ringraziamenti per la vicinanza ricevuta: "Grazie profondamente a chi ha capito che avevo bisogno di fermarmi, per non aver mai fatto pressioni". E ancora: "Voglio ringraziarvi uno per uno: il vostro amore, vi assicuro, ci ha aiutato a non cadere. E ora riprendiamo da dove ci siamo fermati", ha detto prima di dare il via alla puntata. 

tag
andrea delogu
la porta rossa

