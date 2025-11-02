10 minuti, Nicola Porro vince una difficile scommessa

A dispetto di chi la dava come una scommessa difficile da portare a casa, anche per il fatto di essere chiuso tra il Tg4 delle 19 e la soap La Promessa, Nicola Porro è riuscito a farsi largo nella programmazione del canale diretto da Giorgio Grignaffini grazie a un format rapido e dai ritmi sostenuti con l’obiettivo di raccontare il fatto del giorno.

CHI SALE (10 minuti / Rete 4) Una sfida per nulla scontata ma decisamente vinta quella di 10 minuti nel preserale di Rete 4 che sta tenendo medie vicine al milione di spettatori e al 6% di share.

Giovedì si toccava la riforma della giustizia con ospite il viceministro Francesco Paolo Sisto e si è superato il milione di teste col 6% di share. Il 1° ottobre con una puntata sulla Flotilla e sul blocco israeliano aveva sfiorato 1,2 milioni di teste col 7% di share, circa 1 milione di spettatori e 6% per le elezioni calabresi con ospite Roberto Occhiuto, 6.1% di share il 10 settembre con la caduta del governo francese e ospite Marco Minniti, 6% il 24 ottobre con ospite Marcello Dell’Utri sul suo calvario giudiziario.