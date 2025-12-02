L'Eredità, bufera clamorosa su Nicola: "Era facilissima, come ha fatto?"

Oggi, martedì 2 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Marta, la nuova campionessa che si è portata a casa la bellezza di 21250 euro. Con lei giocano come concorrenti: Luca da Bologna, Enrico da Lodi, Sofia da Milano, Nicola alla terza sera, Elisabetta da Roma e Marcello alla 18esima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico a gran voce.
Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Nicola. il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 200 mila euro. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Pubblico", "Larga", "Guadagno", "Cielo" e "Dolce". Dopo un minuti di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Metà". Ma non era la parola giusta. La soluzione era: "Fetta".
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "mi è dispiaciuto tanto per Nicola", "Come ha fatto a non indovinare non si spiega perché oggi era veramente facilissima", "Nicola, hai perso un'occasione favolosa! Peccato", "No niente vincita grossa. La parola è un'altra. Peccato per il ragazzo".