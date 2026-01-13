L'Eredità, la sparata di Marco Liorni scatena i telespettatori: "Per fortuna adesso no"

Oggi, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Federico, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Riccardo da Venezia, Federica da Genova, Lorenzo da Bologna, Ilaria da Roma, Marco da Torino, Paola alla nona sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Federica. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 11250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Avvertire", "Testimoni", "Riunione", "Bella", "Lezione". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Vita". Ma non era troppo convinta della sua scelta. Infatti non era la parola giusta. La soluzione era: "Presenza".