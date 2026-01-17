Striscia la Notizia, ecco le 6 nuove veline

Come sempre, le conferenze stampa di Striscia non sono soltanto conferenze stampa di Striscia. Sono lectio magistralis di uno degli uomini più astuti dell’industria televisiva, Antonio Ricci. Scenari, retroscena, giudizi sferzanti ma dosati, intuizioni, cinismo, buonsenso. Basta un’ora con lui per capire come era, come è e dove andrà la tv italiana, dalla Rai alla “sua” Mediaset, con cui- a sorpresa - dice di non avere l’esclusiva. Il peso didattico del Ricci-pensiero è dimostrato (anche) dalla presenza ogni anno degli studenti dell’Università Iulm. La notizia è che Striscia la notizia non è morta, ma è viva e lotta: «Non siamo vecchi, siamo i più giovani di tutti», dice il patron. Chi aveva celebrato il funerale del tg satirico, che ha compiuto 38 anni, quando La Ruota della Fortuna ha preso il suo posto su Canale 5 dopo il Tg5 facendo un successo bestiale, si sbaglia: «Queste cinque prime serate, da giovedì 22, non sono un “contentino”: in televisione i contentini non esistono», assicura.

Bellamà, scintille Pierluigi Diaco-Valeria Marini: "Inelegante", "Sono sincera" Tensione alle stelle durante l'ultima puntata di Bellamà, il programma di intrattenimento televisivo condotto...

VELINE E INCHIESTE

Striscia la notizia in versione prime time sarà un varietà: ci sono Greggio e Iacchetti in smoking, l’orchestra guidata da Demo Morselli, volto noto dai tempi di Maurizio Costanzo Show, e ci sono non 2, non 4 ma ben 6 veline. Uno schiaffo all’ondata puritana che quasi annientato le bellone catodiche? Un omaggio alla tv anni Ottanta? A Drive In? Vedremo. Il varietà si innesta all’anima battagliera di Striscia: la denuncia, l’attualità, le inchieste. Ci saranno i Tapiri di Valerio Staffelli, alcuni inviati delle passate edizioni, alcuni nuovi, e una vendicatrice speciale, Maria De Filippi. «Quando l’ho chiamata», svela Antonio Ricci, «pensavo che l’avrei dovuta convincere ad accettare. Invece non ho quasi parlato: ha detto subito “sì”. Maria, durante la settimana, ha solo due ore libere, la domenica mattina per andare a cavallo, per il resto lavora e basta. Per noi ha trovato il tempo e si è divertita». Sarà la star della prima puntata, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, con la missione di consegnare l’iconica “merdina” a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti diversi arricchiranno lo show. Il 22 gennaio in studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone. Ricci non si troverà più contro ad Affari Tuoi, ma non per questo ne parla bene: «La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili. Perché la politica non interviene? La Meloni era contro il gioco d’azzardo, voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro questa realtà». «Per ottenere risultati con l’esordiente De Martino su una rete dormigliona come Rai Uno - ha poi incalzato, ricostruendo i mesi passati -, la Rai è partita con una delle sue edizioni più taroccate, perché dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva mollati». Ricci giurò di non attaccare più i pacchi, perché era un modo per fargli pubblicità, poi Max Giusti durante un podcast ha detto che avevano un budget che non doveva sforare i 30mila euro di media per ogni puntata. Ci siamo trovati davanti una notizia clamorosa: la casualità non esisteva perché alla fine dell’anno si doveva stare in quei conti lì, 30mila a puntata. Questi ti fanno capire che tutte le sere puoi vincere 300mila, invece no. Ci sarà quindi gente fortunata, ma poi la storia dei numeri fortunati è quella che ha sempre guidato la baracca. Noi adesso abbiamo una documentazione su come sono andate le cose e la Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo», ha concluso Ricci.

Striscia la Notizia torna in prima serata Novità a Mediaset. A distanza di mesi dall'ultima puntata, Striscia la Notizia torna in tv. Ma sarà no...

TRUMP E SIGNORINI

«Il nostro errore più grave? Essere andati in onda con il Covid, un atto che abbiamo vissuto come eroico e ha fatto capire all’azienda che siamo indistruttibili», dice Ricci, che si scatena sullo scenario internazionali, guerre, politica. «Trump dice “Voglio la Groenlandia perché mi serve”. Non pensavo di arrivare alla mia età e sentire cose così». La guerra? «Meloni si dice cattolica: dovrebbe aborrire la guerra e farsi sentire. Ai miei tempi avevamo la convinzione di contare qualcosa, scendevamo in piazza contro il Vietnam. Ora è tutto diverso». In conferenza appare un video di un anno e mezzo fa in cui Ricci sosteneva che quella di Chiara Ferragni e del Pandoro non era, secondo lui, una truffa. Ipotesi confermata nella sentenza di pochi giorni fa. «Vedete? Sono un guru. Sul caso di Alfonso Signorini dico che non bastano due ragazzi per dimostrare un “sistema Signorini”, servirebbero almeno 30 denunce, ce ne sono solo due. Lo sfregio c’è stato, ma serve cautela».