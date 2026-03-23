L'Eredità, volano gli insulti gratuiti contro Giulia: "Ragazzina psicopatica"

Oggi, lunedì 23 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Tommaso, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Giulia da Vicenza, Luca da Como, Giulia da Venezia, Francesco da Rimini, Isabella da Roma, Pietro da Rovigo. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.
Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Giulia. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 40mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Piccolo", "Vela", "Salire", "Tarocchi" e "Mascherato". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Cavaliere". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Carro".
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Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "#leredità è diventato veramente un programma inguardabile, viene banalizzato tutto, risate grasse per stupidità di ogni genere. E per me, ha perso credibilità anche come gara", "basta essere giovane e hai tutto il pubblico dalla tua ", "Si ride spesso sul fatto che molti andassero/vadano male in matematica a scuola. Ma non è per caso che tendenzialmente viene spiegata male?", "Giulia la vedrei bene in uno di quei film dove lei interpreta la ragazzina psicopatica", "Pietro, raccontaci quello che fai con il tuo amico".