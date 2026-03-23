L'Eredità, volano gli insulti gratuiti contro Giulia: "Ragazzina psicopatica"

Oggi, lunedì 23 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Tommaso, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Giulia da Vicenza, Luca da Como, Giulia da Venezia, Francesco da Rimini, Isabella da Roma, Pietro da Rovigo. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Giulia. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 40mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Piccolo", "Vela", "Salire", "Tarocchi" e "Mascherato". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Cavaliere". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Carro".