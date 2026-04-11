L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Francesca da Livorno, Gianluca da Chieti, Arianna che ha esordito ieri, Luca da Napoli, Diletta da Perugia e Germana alla quinta sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina, ci è arrivato ancora una volta Cristiano. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 90 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Appuntamento", "Mercato", "Corso", "Pasto" e "Preghiera". Dopo un minuto di attenta riflessione, il super campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Serale". Ma non era molto convinto della sua scelta. E invece era proprio la risposta esatta.