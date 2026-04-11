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L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"

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sabato 11 aprile 2026
L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"

1' di lettura

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Francesca da Livorno, Gianluca da Chieti, Arianna che ha esordito ieri, Luca da Napoli, Diletta da Perugia e Germana alla quinta sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina, ci è arrivato ancora una volta Cristiano. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 90 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Appuntamento", "Mercato", "Corso", "Pasto" e "Preghiera". Dopo un minuto di attenta riflessione, il super campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Serale". Ma non era molto convinto della sua scelta. E invece era proprio la risposta esatta.

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Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "I concorrenti de #Leredità dopo una settimana già stancano. Dovrebbero cambiare più spesso", "Perché non le chiedete la capitale d'Italia", "Sarebbe carino mettere i secoli, invece degli anni", "'Un corso che a una determinata ora diventa pedonale'. Deve restituire il denaro", "ma questo non ha mai sentito parlare dei corsi serali?".

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