Kyrgios, "non ci parliamo più": dopo Sinner ha un nuovo nemico

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé, ma stavolta non per le polemiche con Jannik Sinner. L’australiano, lontano dai campi ormai da mesi, ha infatti rivolto un attacco inaspettato ad Andy Murray. Durante il suo podcast Unscripted, Kyrgios ha rivelato di essersi sentito deluso dall’ex campione britannico, che avrebbe rifiutato il suo invito a partecipare al programma.
“Non so nemmeno io se lo considero ancora un amico, al massimo un collega”, ha ammesso il 29enne di Canberra. “Prima eravamo molto uniti, mi ha sostenuto in momenti difficili. Ora però non ci parliamo più”. Il punto di rottura, spiega Kyrgios, sarebbe stato proprio il rifiuto di Murray: “Lo volevo come ospite, ma mi ha risposto con distacco. Dovevo dirgli: ‘Fratello, trova un po’ di tempo’”.
Sul fronte sportivo, l’australiano ha parlato del suo stato fisico e dei piani per il futuro dopo una stagione quasi interamente saltata per infortunio. “Mi sto solo allenando e ogni tanto gioco qualche partita, ma non tornerò in campo per ora. La stagione è praticamente finita”, ha detto Kyrgios, oggi scivolato al 661° posto del ranking Atp.
Il suo obiettivo resta però chiaro: “Penso che giocherò gli Australian Open, in un modo o nell’altro. Voglio salutare il torneo almeno un’ultima volta”. Infine, ha affrontato il tema del possibile ritiro, un’ipotesi che non nasconde più: “Non so quando accadrà, ma mi sto avvicinando alla fine della mia carriera. Con tutti questi infortuni non so quanto potrò reggere ancora”.