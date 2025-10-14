Kyrgios, "non ci parliamo più": dopo Sinner ha un nuovo nemico

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé, ma stavolta non per le polemiche con Jannik Sinner. L’australiano, lontano dai campi ormai da mesi, ha infatti rivolto un attacco inaspettato ad Andy Murray. Durante il suo podcast Unscripted, Kyrgios ha rivelato di essersi sentito deluso dall’ex campione britannico, che avrebbe rifiutato il suo invito a partecipare al programma.

“Non so nemmeno io se lo considero ancora un amico, al massimo un collega”, ha ammesso il 29enne di Canberra. “Prima eravamo molto uniti, mi ha sostenuto in momenti difficili. Ora però non ci parliamo più”. Il punto di rottura, spiega Kyrgios, sarebbe stato proprio il rifiuto di Murray: “Lo volevo come ospite, ma mi ha risposto con distacco. Dovevo dirgli: ‘Fratello, trova un po’ di tempo’”.