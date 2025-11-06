Mamdani contro Trump, "200 avvocati contro di lui": venti da 'guerra civile'

Dopo aver annunciato che non si farà intimidire dalle minacce del presidente e che New York fornirà il manuale su come sconfiggere il tycoon e il suo movimento politico, Mamdani passerà all'azione: secondo quanto riporta il New York Times il primo cittadino neo eletto sarebbe pronto a farlo anche per le vie legali . Mamdani - riferisce sul sito web il NY Times - potrebbe avere poche, se non nessuna, leve per contrastare l'amministrazione Trump, a parte il contenzioso . Il sindaco ha promesso di assumere altri 200 avvocati per l'ufficio legale della città, anche per contrastare quello che nella sua campagna elettorale ha descritto come "eccessi presidenziali".

Le prime mosse di Zohran Mamdani da sindaco di New York : svolta "femminista" nell'amministrazione, ma prima ancora una massiccia, clamorosa guerra legale contro Donald Trump . Non dovrebbero stupire, visto il curriculum e i proclami del 34enne socialista e islamista, nuovo paladino della sinistra mondiale. Eppure, lo scenario di uno scontro frontale tra la Grande Mela e la Casa Bianca rappresenta un clamoroso quanto pericoloso innesco in una situazione politica e sociale già tesissima.

"Quindi, Presidente Trump, ascoltatemi quando dico questo: per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrete passare attraverso tutti noi", ha affermato Mamdani. L'inquilino della Casa Bianca era andato all'attacco del neo eletto. " Miami diventerà presto il rifugio di quelli che scapperanno dal comunismo di New York", aveva detto ieri Trump parlando all'American Business Forum di Miami. "Dopo i risultati della notte scorsa la scelta degli americani non potrebbe essere più chiara. Dobbiamo scegliere tra comunismo e buon senso", aveva detto il presidente in riferimento all'elezione di Mamdani.

Prende intanto forma la nuova amministrazione newyorkese, con il sindaco che ha annunciato un team di transizione tutto al femminile per mettere al sicuro la Grande mela "dalle minacce di Trump". Intervenendo in una conferenza stampa nel Queens, il 34enne socialista democratico ha presentato una squadra guidata da Elana Leopold come direttore esecutivo e che comprende anche le co-presidenti Maria Torres-Springer, ex vicesindaco; Lina Khan, ex presidente della Commissione Federale per il Commercio; Grace Bonilla, presidente e Ceo di United Way; e Melanie Hartzog, ex vicesindaco per la Salute e i Servizi Sociali.

"Nei prossimi mesi, io e il mio team costruiremo un municipio in grado di mantenere le promesse di questa campagna", ha detto Mamdani ai giornalisti. "Formeremo un'amministrazione che sia in egual misura capace e compassionevole, guidata dall'integrità e disposta a lavorare sodo quanto i milioni di newyorkesi che chiamano questa città casa". La scelta di Khan, che ha ottenuto notorietà nazionale per la sua aggressiva applicazione delle leggi antitrust presso la FTC sotto Joe Biden ed è ammirata sia dai progressisti che dai repubblicani populisti, segnala l'intenzione di Mamdani di portare riformatori audaci nella sua amministrazione mentre si prepara a guidare la città più grande del paese.